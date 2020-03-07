Из казны дополнительно будут выделены деньги на зарплаты медицинских работников. Распоряжение об этом вчера, 6 марта, подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

На данные цели в 2020 году Саратовская область дополнительно получит 238 миллионов 866 тысяч рублей. Всего регионам на данную программу перечислят 18 миллиардов 344 миллионов. Из них 2,7 миллиарда останутся пока в резерве и не распределены.

Больше всего получат Московская область – 2,6 миллиарда рублей и Санкт-Петербург – 1,7 миллиарда.