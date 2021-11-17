В России подорожало загороднее жилье. Стоимость в стране выросла ​в среднем на 6% как по сравнению с прошлогодними отметками, так и за квартал – до 1,7 млн рублей за объект. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в III квартале таунхаусы подорожали на 33%, коттеджи – на 25%, дома – на 11%.

Среди регионов наиболее заметный рост средней стоимости загородного жилья по итогам года зафиксирован в Краснодарском крае (+48%), Калининградской и Тюменской областях (+43%). В Саратовской области по сравнению с III кварталом 2020 года средняя стоимость увеличилась на 6%.

Средняя стоимость составляет 1 250 000 рублей за объект, цена за квартал изменилась на 9%.