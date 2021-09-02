Трудный подросток из Балашова осужден за ограбление, сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Вечером, 13 мая, 16-летний молодой человек украл одежду у купающегося в Хопре мужчины. Потерпевший, увидев что его имущество крадут, крикнул подростку, чтобы тот не трогал их, но он поспешил скрыться вместе с вещами.

В карманах брюк грабитель обнаружил 7,2 тысячи рублей и забрал их себе. Остальные вещи он выбросил.

Подросток полностью признал свою вину во время суда. Ему назначен год воспитательной колонии.