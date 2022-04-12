По состоянию на утро 12 апреля зафиксированы подтопления девяти низководных мостов, двух насыпных плотин и трех участков дорог. Об этом сообщил председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин.

Он отметил, пять лодочных переправ продолжают работу в Аткарском, Лысогорском и Ивантеевском районах.

— Режим повышенной готовности в связи с весенним половодьем по-прежнему действует на территории 8 районов: Аткарский, Балтайский, Дергачевский, Новоузенский, Турковский, Самойловский, Петровский и Лысогорский, — отметил политик.

Самый значительный подъем уровня воды за сутки, как и днем ранее, наблюдается на реке Большой Иргиз в Пугачевском районе (+10 см). На многих территориях вода начала постепенно отступать: река Аткара в Аткарском районе (-5 см), река Баланда в Калининском районе (-10 см), река Большой Иргиз в Ивантеевском районе (-14 см), река Медведица в Аткарском районе (-15 см) и Петровском районе (-8 см), река Щербедина в Турковском районе (-5 см).