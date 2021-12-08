Во вторник, 7 декабря, в Саратове состоялось заседание минприроды области, на котором обсудили гибель краснокнижных птиц. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Специалисты обсудили недопущение фактов гибели краснокнижных птиц от удара током на высоковольтных линиях электропередачи на территории Саратовской области.

Печальное событие случилось в конце августа в Александрово-Гайском районе. Местные жители обнаружили 32 степных орла погибших и лежащих вблизи опор линий электропередачи. У птиц обнаружили электрические ожоги, свидетельствующие о гибели от удара током.

Позднее выяснилось, что сети эксплуатирует Алгайское РЭС. Его представители присутствовали на совещании.

Зоозащитники и представители ресурсного предприятия договорились о взаимодействии для предотвращения таких случаев в будущем. Так было принято решение вести мониторинг проблемных участков миграции и постоянного проживания птиц в районах Саратовской области.

Помимо этого, планируется установить специальные птицезащитные устройства на участках миграции птиц и объединить совместные усилия среди ресурсных организаций, поскольку в регионе установлены опоры ЛЭП не только РЭС, но и Газпрома и железных дорог.