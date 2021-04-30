Прокуратура Саратовской области выявила нарушение в оперативно-розыскной деятельности при осуществлении розыска лиц, совершивших преступления и скрывшихся от правоохранительных органов местной полиции. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

Выяснилось, что в апреле 2016 года подозреваемый в краже мужчина из города Балашова Саратовской области скрывался от правоохранителей, но разыскивать его никто не торопился.

Гражданин успел уехать на Украину, о чем свидетельствовали материалы дела. Но проводить проверку по этому поводу правоохранители не торопились.

В итоге полицейские получили требование об устранении нарушений закона от прокуратуры и активизировали свою работу. Выяснилось, что гражданин скончался в Вовчанске, поэтому и уголовное дело в отношении него прекратили.