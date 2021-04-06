В Саратовской области будут снижены цены на куриные яйца. Об этом стало известно на совещании под руководством министра сельского хозяйства Романа Ковальского.

Министр экономического развития Андрей Разборов предложил найти решение, которое бы устраивало товаропроизводителей, магазинов и жителей. Например, сокращение издержек при производстве и транспортировке.

С некоторыми саратовскими производителями достигнута договоренность о снижении цен на яйца сорта С1. Торговые сети заявили о своей договоренности продавать этот товар с минимальной наценкой.