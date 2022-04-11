Сегодня, 11 апреля, завершается весенняя охота на водоплавающую и боровую дичь в северных районах области. Об этом сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Охота в северных районах была разрешена со 2 апреля. До 22 апреля на территории области продолжается охота на селезней уток с использованием живых подсадных уток.

Комитет напоминает об административной ответственности и лишении права получать любые разрешения в течение года, в случае нарушения 20 дневного срока сдачи полученных разрешений.