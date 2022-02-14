В Балакове Саратовской области бездомных собак будут помещать в приют для животных.

Напомним, в городе остро стоит вопрос с регуляцией численности безнадзорных собак.

Так, 11 февраля на улице Каховской собака без владельца искусала девочку. Ребенок оказался в больнице с травмой руки.

В мэрии Балакова рассказали, что строителя приюта определят посредством электронных торгов.

— Сейчас рассматривается вопрос о возможности строительства приюта для животных без владельцев, выделения денежных средств на реализацию данных мероприятий и привлечения дополнительных средств путем получения субсидий из областного бюджета, — отметили чиновники.

Не исключено, что к организации деятельности приюта будут привлечены и спонсорские средства.