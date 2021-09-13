В Саратовской области планируют построить завод по производству дорожного оборудования, сообщает пресс-служба министерства промышленности.

Сдача предприятия в эксплуатацию запланирована на 2022-2023 год. Производство дорожной техники очень актуальна для Саратовской области. Несмотря на то, что на территории региона действует около 20 организаций, работающих в этом направлении, спрос на дорожную технику в Саратовской области в пять раз превышает предложение.

Перспективы реализации проекта обсуждались в ходе визита министра промышленности и энергетики Саратовской области Андрея Архипова на ООО «Спецдортехника». По словам председателя совета директоров Сергея Жилина, создание завода решит проблему недостатка предложения в области дорожной техники.

Согласно проекту, на заводе будет 150 новых высокопроизводительных рабочих мест. Объем инвестиций оценивают в 220 миллионов рублей.

— Для реализации такой стратегии есть опыт и техническая документация на продукцию, а также часть уже подготовленных кадров, которые могут перейти на работу в Завод из ООО «Спецдортехника» — Объяснил Сергей Жилин.