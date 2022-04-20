25 мая будет отмечаться День памяти саратовских юнг военно-морского флота. Такое решение было принято на сегодняшнем заседании регионального парламента.

Дата для чествования юнг была выбрана неслучайно. В этот день в 1942 году народный комиссар Военно-морского флота адмирал Николай Герасимович Кузнецов подписал приказ №109 о создании школы юнг Военно-морского флота на Соловецких островах. В нее, чтобы получить флотскую специальность и наравне со взрослыми защищать Родину, отправились учиться сотни ребят, что делало это воинское подразделение уникальным. В числе Соловецких Юнг было 300 юных саратовцев. После победы в Великой Отечественной войне только 137 из них вернулись домой.

Новая памятная дата – дань памяти мужеству и отваге юнг-саратовцев, служивших на кораблях Военно-морского флота, подчеркнула одна из авторов принятого закона, депутат областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

«Искренне рада, что это решение принято. Это героическая часть нашей истории, которую нужно помнить. Уверена, что памятная дата станет для подрастающего поколения стимулом изучить эту тему и восхититься смелостью и решительностью таких же ребят, их ровесников, которые отправились на далёкие суровые Соловецкие острова, чтобы учиться сложному морскому делу и иметь возможность защищать свое Отечество.

Очень ценно, что у нас есть еще возможность разделить этот день с последним ныне живущим в нашем регионе выпускником школы юнг Юрием Дмитриевичем Барановым, который принимал участие в обсуждении законопроекта, делился с нами своими бесценными знаниями и будет ждать в гости 25 мая – в свой новый профессиональный праздник, в День саратовских юнг военно-морского флота», – поделилась Литневская.