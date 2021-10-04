В Саратовской области с начала года 10 граждан заработали более миллиарда рублей. Об этом сегодня, 4 октября, в ходе брифинга в региональном ГТРК заявил заместитель начальник УФНС области Александр Борзов.

По сравнению с прошлым годом, число миллиардеров выросло на три человека. Их резкий рост доходов связан с продажей ценных бумаг и носит разовый характер.

Всего на 1 августа в ходе декларационной кампании гражданами представлено более 146 тысяч финансовых отчетов физлиц. Это число также больше прошлогодней цифры.