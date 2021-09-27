В Саратовской области создана новая особо охраняемая природная территория. Информация об этом появилась сегодня, 27 сентября.

Памятником природы регионального значения объявлена тюльпанная степь в долине реки Мечетка в Советском районе. Её площадь – 721 гектар. Территорию взяли под охрану из-за редкого вида тюльпана Геснера. Он занесен в Красную Книгу России и Саратовской области.

Напомним, что это уже 6-й участок тюльпанных степей, взятых под охрану в Саратовской области. Ранее ими стали Куриловская степь в Новоузенском районе, Финайкинская степь в Алгайском районе, Новозизевская в Дергачах, Максютовская в Пугачевском районе и «Иваново поле» в Фёдоровском.