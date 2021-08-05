Более 50 площадок для продажи сельскохозяйственной продукции готовятся к открытию на территории Саратовской области, сообщили в областном правительстве.

Большинство из них появятся в Энгельсском и Ершовском районах. Возможность продавать местную сельскохозяйственную продукцию способствует снижению цен на фрукты и овощи. На прошлой неделе открылось 37 ярмарочных площадок. Сейчас на территории Саратовской области их насчитывается 267.

Цены на овощи наконец начали снижаться. На ярмарке не Театральной площади в Саратове морковь можно купить по цене от 35 рублей за килограмм, капусту от 30 рублей, картофель от 45 и лук от 20 рублей.