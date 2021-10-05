В Саратовской области создадут межмуниципальную группу экстренного реагирования для защиты детей от суицида. Об этом сообщила на своей странице в соцсети Instagram уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Уже состоялся семинар-совещание с участием представителей прокуратуры и полиции, следователей, министерств: труда и соцзащиты, здравоохранения, образования, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, администраций районов области.

Были обозначены причины, которые чаще всего толкают детей на этот шаг — конфликты в семье, травля, первые отношения.

Чиновница подчеркнула, что у подростков, которые впервые столкнулись с этим, должно быть понимание, что они не одни и можно рассчитывать на помощь.

Уже есть телефон доверия для детей и подростов — 8-800-2000-122. А комиссия будет принимать меры, проводить консультации, в том числе и с психологами.