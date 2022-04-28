В Саратовской области планируется построить новый мусоросортировочный комплекс. Об этом рассказала председатель регионального правительства Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

По его словам, вместе с генеральным директором АО «Ситиматик» Алексеем Колдуновым обсуждалась реализация крупных проектов и работа по обращению с ТКО.

— Компания рассматривает несколько площадок в Петровском и Вольском районах для строительства мусоросортировочного комплекса и мусороперегрузочной станции соответственно. Поставил задачу перед профильным министром и главами указанных районов оказать организации максимальное содействие в поиске и оформлении необходимой земли.

Достигнута договоренность временно усилить работу по вывозу ТКО в связи с проведением весенне-летних работ по благоустройству. В течение двух недель техника будет вывозить отходы чаще.

Также обсудили практику по раздельному сбору мусора, которая активно внедряется в крупных городах. В текущем году подали заявку на получение более 2 тысяч специальных контейнеров для Саратова, Энгельса, Вольска и Хвалынска, — рассказал о результатах деловой встречи политик.