На энгельсском заводе сделали первый в РФ электробус с ночной зарядкой.

«ПК Транспортные системы» сделал двухсекционную модель, кузов покрашен и сварен на их производственной площадке. Сегодня транспорт будут собирать на Тверском механическом заводе электротранспорта.

Он будет с ночной зарядкой — четырех-шести часов вполне достаточно для обеспечения питания на весь день, электронной климатической системой. Тяговые аккумуляторные батареи обеспечат пробег от 200 до 240 километров.

Что является преимуществом перед другими моделями, в которых используются дизельные печки, а энергию которым нужно добирать на конечных остановках.

Там смогут поместиться гораздо больше пассажиров за счет снижения веса машины, в этом поможет жидкостная система охлаждения. В салоне смогут разместиться до 150 человек, где будут установлены современные мультимедийные комплексы, передовые системы климат-контроля, USB-разъемы.

Интерьер сделают из алюминиевых сплавов.

