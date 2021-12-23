В Саратове состоялось заседание Совета по вопросам добровольчества (волонтёрства) под председательством заместителя Председателя Правительства области Романа Грибова. В мероприятии приняли участие представители волонтёрских организаций, а также лидеры региональных молодёжных общественных организаций — «Волонтёры Победы», «Волонтёры Культуры», «Российские Студенческие Отряды», «Российское движение школьников» и многих других.

В процессе заседания региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтёры Культуры» Софья Самолина и заместитель директора по развитию Саратовской областной универсальной научной библиотеки Всеволод Хаценко рассказали о деятельности движения на территории региона, реализации просветительских проектов, а также об оказываемой информационно-консультационной поддержке проекта «Пушкинская карта».

Анна Попова, начальник Управления по работе со студентами Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, рассказала о развитии волонтёрского движения на базе Института, проектной деятельности, работе Студенческого проектного офиса, одни из основных направлений которого — развитие туристической привлекательности региона и формирование любви к малой Родине, социально направленные проекты в сфере культуры.

— Проектная деятельность студентов позволяет им принимать участие в конкурсах, выигрывать гранты, и таким образом привлекать в регион финансирование на реализацию полезных социально значимых проектов, – подчеркнула Анна Попова.

Отдельно о проекте «Твоя безопасная сеть», который носит образовательный характер и нацелен на обучение детей цифровой грамотности и этикету, рассказал победитель Международной премии #МЫВМЕСТЕ, студент ПИУ РАНХиГС Денис Родичев. В рамках проекта уже разработан игровой набор в составе настольных игр «ХакеRU.net» и «Bonton», а также создано кроссплатформенное приложение по цифровой безопасности, включающее анимационный обучающий курс в шести сферах, тестирование в формате игровых испытаний и дайджест событий по цифровому воспитанию. За время реализации «Твоей безопасной сети» проведено более 50 образовательных мероприятий в Саратове и муниципалитетах.

По итогам заседания Совета было принято решение, что в 2022 году на территории Саратовской области откроется региональный «Добро.Центр».

Кроме того, Благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодёжи «За вклад в развитие государственной молодёжной политики на территории Саратовской области» были награждены председатель Молодёжного Правительства Саратовской области, магистрант Президентской академии Анастасия Шевченко, а также заведующая музыкальной частью отдела развития творчества Центра студенческих инициатив и проектов Поволжского института управления РАНХиГС Светлана Цопа.