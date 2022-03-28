В Саратовской области появятся не менее 300 аптек с приемлемыми ценами. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил информационный портал «Объясняем.Саратовская область».

Так, в регионе сформированы несколько направлений защиты населения от дефицита лекарств:

— запасы медикаментов на аптечном складе и в стационарах;

— создание сети государственных аптек с приемлемыми ценами;

— аналоги импортных препаратов.

Министр здравоохранения области Олег Костин уточнил, что на данный момент существуют только коммерческие аптеки.

— Мы должны иметь собственную систему муниципальных, городских и государственных аптек, — заявил он.