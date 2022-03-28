В Саратовской области появятся не менее 300 аптек с приемлемыми ценами. Об этом сегодня, 29 марта, сообщил информационный портал «Объясняем.Саратовская область».
Так, в регионе сформированы несколько направлений защиты населения от дефицита лекарств:
— запасы медикаментов на аптечном складе и в стационарах;
— создание сети государственных аптек с приемлемыми ценами;
— аналоги импортных препаратов.
Министр здравоохранения области Олег Костин уточнил, что на данный момент существуют только коммерческие аптеки.
— Мы должны иметь собственную систему муниципальных, городских и государственных аптек, — заявил он.