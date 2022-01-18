Глубоко модернизированные радиолокационные станции «Небо-Т» впервые поступили в войска Центрального военного округа. В ближайшие дни они заступят на боевое дежурство в регионах Урала и Поволжья, сообщает пресс-служба ведомства.

Станции по своим тактико-техническим характеристикам существенно превосходят аналоги. Они способны быстрее находить и с высокой точностью сопровождать аэродинамические и баллистические цели в радиусе до 600 км.

Заступление новых РЛС на боевое дежурство повысят боевые возможности подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа в регионах Поволжья и Урала.