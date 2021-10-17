В больницах Саратовской области увеличат количество коек для коронавирусных больных. Об этом 16 октября сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Роман Бусаргин.

На грядущей неделе планируется развернуть еще 60 новых коек на базе областного клинического кардиологического диспансера. Их количество в медицинском учреждении достигнет 250.

На территории Саратовской области на данный момент существует 4751 койка для больных с коронавирусом, 260 из которых появились на прошлой неделе в Энгельсе.