В понедельник 3 января отмечено снижение заболеваемости коронавирусом жителей региона старшего возраста.

Об этом информирует оперативный штаб региона.

Так, за минувшие сутки в Саратовской области выявлен 221 новый случай заболевания ковидом.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 133 769 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 121 594 человека, за сутки — 138.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 92, Энгельсском районе — 35.

Возрастной состав заболевших:

— до 17 лет – 26;

— 18-29 лет – 27;

— 30-49 лет – 71;

— 50-64 – 63;

— старше 65 – 34.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 26, с признаками ОРВИ — 195.