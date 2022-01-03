В понедельник 3 января отмечено снижение заболеваемости коронавирусом жителей региона старшего возраста.
Об этом информирует оперативный штаб региона.
Так, за минувшие сутки в Саратовской области выявлен 221 новый случай заболевания ковидом.
Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 133 769 человек.
Выздоровело с начала эпидемии 121 594 человека, за сутки — 138.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 92, Энгельсском районе — 35.
Возрастной состав заболевших:
— до 17 лет – 26;
— 18-29 лет – 27;
— 30-49 лет – 71;
— 50-64 – 63;
— старше 65 – 34.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 26, с признаками ОРВИ — 195.