Центр предпринимателя «Мой бизнес» в Саратове запустил новую бесплатную услугу для предпринимателей по разбору контента социальных сетей их компании. Услуга включает в себя анализ контента действующих соцсетей, а также составление плана создания контента и разбор его текущего состояния.

Качественный контент выполняет сразу несколько ключевых задач для бизнеса: формирует репутацию и имидж, повышает интерес к компании и лояльность клиентов, а также является эффективным инструментом для привлечения новой целевой аудитории.

По итогам контент-разбора предприниматели получат:

— анализ ошибок в ведении Instagram (группы в ВК или Facebook);

— понятный план того, как нужно создавать контент в конкретной нише;

— разбор проделанной работы над контентом на офлайн -встречах;

— больше реакций на контент и, соответственно, больше новых клиентов.

Контент-разбор проводят профессионалы в области SMM-продвижения и интернет-маркетинга – агентство Impress и агентство STEP.

Воспользоваться услугой могут ИП или ООО, зарегистрированные на территории Саратовской области более 1 года назад на момент подачи заявки; включенные в реестр субъектов МСП и не получавшие в текущем календарном году комплексные услуги в Центре поддержки предпринимательства или Региональном Центре инжиниринга.

Подать заявку на услугу можно по ссылке https://mybiz64.ru/kontent-razbor#rec373925310 .

Услуга оказывается работает в рамках национального проекта “Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы” при поддержке Минэкономразвития Саратовской области.