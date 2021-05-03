Балаковского основателя группы «ВКонакте» «Мужское государство» причислили к лику героев.

На официальной странице «Бессмертного полка» Даниил Красовский написал о Владимире Позднякове, якобы тот — его прадед Кирилл Русачев, который родился 25 мая 1913 года в Москве и погиб 14 июля 1942 года.

Об этом сообщает телеграм-канал «Балаковская телега».

Запись удалили спустя полчаса после жалоб администраторам.

Напомним, парень известен своим неуместным хайпом — по сообщениям местных СМИ, он инсценировал покушение на самого себя. Об этом сообщал портал Probalakovo.ru. А еще вызывал на бой Хабиба Нурмагомедова, причем в довольно язвительной форме. Однако это не помогло добиться известности — о нем вспоминают только после таких эксцентричных выходок.