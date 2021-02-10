Рабочие преступили к восстановлению сгоревшей кровли в школе в поселке Екатериновка Саратовской области, сообщает пресс-служба региональ7ного министерства образования.

— К средней школе №2 в поселке Екатериновка, где произошло возгорание кровли здания, начался подвоз строительных материалов. В ближайшие дни бригада приступит к ремонтным работам, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вчера ночью загорелась кровля школы в поселке Екатериновка. Пожар тушили несколько часов. Пострадавших не было.