Среднесуточное количество заражений коронавирусом среди беременных по Саратовской области снизилось с 20-30 до 10 случаев в сутки. Об этом сообщила замминистра Саратовской области Асят Выкова на корсовете по борьбе с коронавирусом 7 декабря.

Это связывают с высоким темпом вакцинации. На сегодняшний день – 8 декабря, привились 353 беременных женщины.

Вакцинацию первым компонентом прошли 58,8% населения региона. Завершили вакцинацию 51,2%, что превышает среднероссийской показатель в 50,9%. Однако, она отметила, что за последнюю неделю темпы вакцинации в Саратовской области снизились на 26%.

Также она заявила, что от штамма «Омикрон» не ожидается большей заразности смертности.