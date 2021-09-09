В Саратовской области вакцинировались против коронавируса свыше 26 тысяч учителей и педагогов. Таким образом, регион достиг отметки в 60 процентов от общего числа.

В школах-интернатах привились, ранее переболели ковидом, имеют антитела или медицинские противопоказания почти все сотрудники, в колледжах, техникумах и профессиональных лицеях — 73 процента сотрудников. Вакцинировались более 4,7 тысяч студентов.

Исполняющий обязанности министра образования Михаил Орлов подчеркнул, что заставлять вакцинироваться никого не собираются. В ход идут только убеждения.

В период пандемии педагоги находятся в зоне повышенного внимания в части добровольной вакцинации, поскольку контактируют с большим количеством людей, в том числе с детьми.