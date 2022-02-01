В Саратовской области с 26 января начата вакцинация детей от коронавирусной инфекции.

Как сообщила на координационном совете по ковиду 1 февраля руководитель саратовского Роспотребнадзора Ольга Кожанова, в регионе к настоящему времени привиты от коронавируса уже 100 детей.

Напомним, вакцина «Спутник — М» разрешена к использованию у детей от 12 до 17 лет.

Со слов Кожановой, ситуация по заболеваемости ковидом в области сложная, но контролируемая.

Единственным средством борьбы с инфекцией остается вакциная, — уверена глава ведомства. В настоящий момент коллективный иммунитет саратовцев составляет 62,9%.