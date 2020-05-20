В Саратовской области продолжается дезинфекция домов, об этом сообщает пресс-служба региональной госжилинспекции.

На данный момент санобработкой хвачено 72 процента многоэтажек в регионе. С 30 апреля было обработано 10,172 тысячи домов. Ответственными за обработку подъездов домов являются управляющие компании, товарищества собственников жилья и товарищества собственников недвижимости.

С начала режима повышенной готовности на территории Саратовской области было составлено 55 уведомлений управляющим компаниям, которые не качественно проводили уборку и дезинфекцию мест общего пользования.

Инспекция до сегодняшнего дня провела 84 проверки и новых протоколов не составлено.