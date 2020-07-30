На сегодняшнем брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области начальник отдела регионального Роспотребнадзора Галина Архипова рассказала о том, что ожидает регион в связи с заболеваемостью по коронавирусу.

— Ограничения будут продлены. Мы на первом этапе и не может перейти на второй этап из-за продолжительного роста заболеваемости, — подчеркнула она.

Галина Архипова также отметила, что учебный год для детей должен начаться, несмотря ни на что. Возможно, получать знания ребята будут с некоторыми нововведениями, ограничениями. Цель этих мер — защитить здоровье детей.