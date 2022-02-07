Школьники в Саратовской области остаются дома из-за коронавирусной инфекции и ОРВИ.

Так, по COVID-19 карантин в школе № 3 Ершова и детский сад в селе Елшанка Новобурасского района.

Как сообщили в региональном министерстве образования, по причине превышения 20-процентного порога забооеваемости ОРВИ у детей в области закрыта 171 школа и 16 детских садов.

Карантин продлён пока по 12 февраля. Дальше педагоги и медики будут ориентироваться по числу болеющих учеников.

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Мэрия Саратова сообщила, что с 8 февраля закрываются на карантин школы с. Березина Речка и х. Малая Скатовка

Карантин продлевается в школах №8, №9, №11, №49, №52, №71, №86, №102, школе п. Красный Октябрь, лицее № 107

Частично возобновляется учебный процесс в гимназии №7, №75, лицеях №15, №47, №56, школах №22, №43, №45, №57, №83, №94, №101

Приступают к занятиям гимназия № 4, школы №63, №77, №90, школа с. 15 лет Октября, школа п. Расково, гимназия № 87, лицей № 37 и инженерный лицей.