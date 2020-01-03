На трассе в Татищевском районе произошло очередное ДТП, сообщили ИА «Новости Саратова» в региональной ГИБДД.

Перед обедом 3 января на 572-м километре трассы «Саратов-Нижний Новгород», рядом с поворотом на Аткарск 32-летний водитель ВАЗ-2110 превысил скорость и врезался в Volkswagen, за рулем которого сидел его ровесник. От удара немецкую легковушку отбросило на «встречку», и она столкнулась с KIA с 31-летним мужчиной.

В результате ДТП водитель отечественной легковушки госпитализирован.

Напомним, с начала года в Саратовской области произошло уже несколько ДТП. 1 января в аварии в Ртищевском районе были ранены два человека, вчера на трассе в Балтайском районе под колеса Lada Granta попала пенсионерка. Сегодня с утра в ДТП в Татищевском районе погибли две женщины.