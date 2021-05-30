Сегодня в Саратовской области работают очные счетные участки предварительного голосования партии «Единая Россия». О ходе голосования рассказала член оргкомитета Екатерина Скибина.

— Всю неделю жители области могли проголосовать электронно через сайт. Сегодня в Саратовской области с 8.00 работают очные счетные участки, куда избиратели могут прийти и отдать свой голос за человека, которого они хотели бы видеть в качестве кандидата от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную думу и Саратовскую городскую думу. Стоит отметить, что на большинстве счетных участков работают наблюдатели от кандидатов.

На некоторых участках проводится видеофиксация процесса голосования, которая заранее санкционирована участковой комиссией.

Явка к полудню составляет шесть процентов от общего количества зарегистрированных избирателей в Саратовской области, — отметила Екатерина Скибина.

Напомним, «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в госдуму, а также кампаниях муниципального уровня в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.