Региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская рассказала о реализации проекта «Я.Помню» в регионе

В Саратове и районах области волонтёры продолжают вносить информацию об объектах памятных мест и воинских захоронений в интерактивную электронную карту «Я.Помню». Данная работа проводится в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». В настоящее время 37 муниципальных районов Саратовской области и четыре района Саратова уже отчитались о внесении всех памятных объектов, имеющих отношение к событиям Великой Отечественной войны, в специальную форму, откуда данные попадут на интерактивную карту. Сейчас идет обработка и систематизация данных объектов модераторами на федеральном уровне.

Региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», депутат Саратовской областной думы Юлия Литневская в своем инстаграм-аккаунте рассказала о работе волонтеров и ответственных за оцифровку мемориальных досок и памятников, посвященных событиям и участникам Великой Отечественной войны. По ее мнению, всех людей, задействованных в проекте «Я.Помню», вникающих в каждую из героических историй, увековеченных в граните и бронзе, проект обогащает духовно:

— Думаю, те молодые люди, что внесли свой вклад в реализацию этого проекта, не только прониклись чувством глубокого уважения, гордости и восхищения нашими сильными, самоотверженными и великодушными предками, но и получили урок подлинного гуманизма, того, как стоит жить, чтобы жить не напрасно, – подчеркнула Юлия Литневская.