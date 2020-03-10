Специалисты отмечают рост заболеваемости вирусными инфекциями в Саратовской области, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Со 2 по 8 марта на территории региона было зарегистрировано 16,9 тысячи случаев заражения, что на 10 процентов больше предыдущей недели. В целом по совокупному населению порог заболеваемости превышен на 22,6 процента.

В областном центре к врачам обратились 7,117 человек с жалобами на плохое самочувствие. У них была выявлена ОВРИ. В целом уровень заболеваемости находится на неэпидемическом уровне.