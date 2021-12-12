На воскресенье 12 декабря в Саратовской области зарегистрировано 489 новых случаев коронавируса.

Напомним, накануне было зарегистрировано 492 больных ковидом.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 126 594 человека, — сообщили в оперативном штабе.

Выздоровели с начала эпидемии 110 362 человека, за сутки — 609.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 220, Энгельсском районе — 59, Балаковском — 25, Балашовском — 22, Пугачевском — 12, Вольском — 10, Петровском, Ртищевском — по 9.

Возрастной состав заболевших:

— до 6 лет – 12;

— 7-14 лет – 33;

— 15-19 лет – 13;

— 20-29 лет – 38;

— 30-39 лет – 81;

— 40-49 лет – 66;

— 50-59 лет – 77;

— старше 60 – 169.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 65, с признаками ОРВИ — 422, с бессимптомный течением — 2.