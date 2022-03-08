За минувшие сутки в Саратовской области официально выявлено 1369 новых случаев заболевания коронавирусом.
Такие данные 8 марта приводит оперативный штаб региона.
Напомним, днем ранее в сводке по ковид-заболеваемости значились 1398 человек.
Всего ковидом в Саратовской области с начала пандемии заболели уже 220 279 человек.
Лидерами по числу заболевших за сутки стали Саратов — 606, Балаковский район — 336, Балашовский район — 174, Энгельсский район — 65, Дергачевский район — 32, Екатериновский район — 29, Пугачевский район — 25.
Больше всего заражённых в возрастных группах 30-49 лет — 418 человек и 50-64 лет — 342 больных.
У подавляющего большинства пациентов с COVID-19 отмечены симптомы ОРВИ, а не пневмонии, как это было несколькими месяцами ранее.