В Саратовской области возбуждены и расследуются уголовные дела о пытках в больнице для заключенных.

Напомним, речь идет о документальном фильме проекта Gulagu.net, в котором показали пытки и вымогательства в туберкулезной больнице для осужденных в Саратовской области. Руководитель проекта опирался на реальные истории жертв. Также были названы имена надзирателей и осужденных, которые, возможно, причастны к пыткам и вымогательствам.

Сейчас возбуждены еще четыре уголовных дела о совершении противоправных действий в отношении осужденных. Известно, что эти дела квалифицируются как превышение полномочий, угрозы насилием и насильственные действия сексуального характера.

Помимо этого расследуются еще три уголовных дела по четырем эпизодам преступлений. Они совершались в период с января прошлого года по май текущего, на территории ФКЛПУ ОТБ № 1 УФСИН.

В ведомстве уточняют, что все уголовные дела переданы для полного и всестороннего расследования в производство следователей отдела по расследованию особо важных дел. Сейчас следователи осматривают все помещения ОТБ № 1, изымают предметы и документы, важные для дела.

Также проходят допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. Уже назначены экспертизы, в том числе изъятых предметов.

Кроме того, следствие даст правовую оценку действиям или бездействию сотрудников исправительного учреждения.