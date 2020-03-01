Малоснежная зима заставила чиновников правительства принимать активные меры по увлечению количества пожарной техники в лесхозах Саратовской области. Об этом рассказал региональный министр природных ресурсов и экологии Константин Доронин.

— Лесопожарные станции Саратова имеют 25 групп пожаротушения, укомплектованы 18 пожарными автомобилями, 24 автомобилями патрульных лесопожарных комплексов, 20 грузовыми автомобилями, имеется 23 трактора общего назначения и 23 почвообрабатывающих плугов для создания противопожарных полос, — говорит Доронин.

Такая активная работа ведется из-за не снежной зимы в Саратовской области.

По словам Константина Доронина, благодаря участию Саратовской области в нацпроекте «Экология» в прошлом году были закуплены 103 единицы современной техники и оборудования. В случае пожара будут приняты решительные действия. Он отметил, что в Рослесхозе уже согласован сводный план тушения. Так же будет вестись круглосуточный мониторинг пожарной ситуации в лесах. Ведется работа по раннему обнаружению лесных пожаров в режиме реального времени с использованием систем видеонаблюдения на вышках сотовой связи, расположенных в девяти лесничествах области. Было закуплено и установлено шесть камер в Лысогорском и Красноармейском районах.

Новая система является более усовершенствованным видом классического видеомониторинга лесных массивов.

Константин Доронин рассказал о дальнейших планах по предотвращению пожаров в Саратовской области.

— В текущем году уже ведутся конкурсные процедуры по закупке еще шести камер. В перспективе до 2024 года мы планируем установить порядка 45 камер и к 2028 году выйти на цифру не менее 70, — отмечает он.