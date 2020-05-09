В рамках празднования Дня Победы в Саратове и муниципальных районах области стартовали музыкальные акции и онлайн-марафоны.

Саратовская область присоединилась к Всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы». Под песню «День Победы» саратовцы и жители муниципальных районов области открывают окна своих квартир и домов, выходят на балконы.

В Саратове ДК «Россия» совместно с Областным методическим киновидеоцентром и Советом ветеранов Ленинского района поздравили пациентов Саратовского областного клинического госпиталя для ветеранов войн».

— Давайте вместе поблагодарим тех, кто проявил отвагу и храбрость в тяжелые военные годы. Пусть в этот «праздник со слезами на глазах» из каждого окна прозвучит музыка Победы! Исполним «День Победы» вместе — всем городом и районом, — приглашает к участию в акции местных жителей и администрация Вольского муниципального района. Кроме того, на ютуб-канале «Вольский район» доступны трансляции онлайн-акций, выставок, концертных программ и театрализованных постановок.

В прямом эфире на ютуб — канале «Новости Балашова» проходит онлайн — марафон «Этот день Победы».

Прямо сейчас смотрите в прямом эфире на ютуб-канале «Новости Балашова» онлайн — марафон «Этот день Победы!». Присоединиться к марафону можно, пройдя по ссылке.

В рамках марафона уже прозвучали поздравления для ветеранов от первых лиц области и района, выступления самодеятельных коллективов, артистов, спортсменов. Свои праздничные видеоролики подготовили воспитанники детских садов, учащиеся школ, юнармейцы и общественники Балашова. Посильную лепту в онлайн марафон внесут артисты Балашовского драматического театра, Районного дома культуры.