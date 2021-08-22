Большое количество мёртвой рыбы обнаружили на берегу судоходного канала жители Балаково.

В социальных сетях появились сообщения о массовом заморе речной рыбы.

Гуляющие вдоль судоходного канала балаковцы удивились рыбным тушкам на берегу.

Некоторые пользователи предполагают, что имел место выброс в Волгу вредных веществ.

Однако более правдоподобной выглядит версия о массовом заморе рыбы по причине сильной жары.

Это явление обычно происходит в июле и августе. С ростом температуры воды растворимость кислорода в реке значительно снижается. В итоге рыба просто задыхается и массово гибнет.

Фото: соцсети