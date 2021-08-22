Большое количество мёртвой рыбы обнаружили на берегу судоходного канала жители Балаково.
В социальных сетях появились сообщения о массовом заморе речной рыбы.
Гуляющие вдоль судоходного канала балаковцы удивились рыбным тушкам на берегу.
Некоторые пользователи предполагают, что имел место выброс в Волгу вредных веществ.
Однако более правдоподобной выглядит версия о массовом заморе рыбы по причине сильной жары.
Это явление обычно происходит в июле и августе. С ростом температуры воды растворимость кислорода в реке значительно снижается. В итоге рыба просто задыхается и массово гибнет.
Фото: соцсети