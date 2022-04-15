С начала года в сельхозпредприятиях предприятиях области произведено 31,6 тыс тонн молока, что составляет 100% к уровню прошлого года. Больше всего молока получили животноводы Марксовского района – 17 910 тонн, сообщает региональный минсельхоз.

Валовой надой молока за сутки составляет 326 тонн, суточный надой на одну корову – 18,3%, что на 0,6% больше уровня 2021 года.

Наивысший суточный удой от коровы получают в сельскохозяйственных предприятиях Марксовского – 28,6 кг, Энгельсского – 22,7 кг и Калининского – 19 кг муниципальных районов.