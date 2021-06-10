В минувший вторник, 8 июня, в городе Вольск Саратовской области пропал 71-летний Георгий Ларин. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Приметы мужчины: рост — 160 сантиметров, среднее телосложение, седые волосы и серые глаза. Он был одет в темно-синюю фланелевую рубашку в мелкую клетку, темно-синие трико, футболка цвета хаки, обут в голубые резиновые сланцы.

Мужчина также может быть и в Шиханах. Сообщается, что он нуждается в медицинской помощи.

Волонтеры выезжали искать гражданина с четырех утра, пока о результатах поисков не сообщается.

Координатор: Юля-Скаут

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