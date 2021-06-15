В День России в Парке культуры и отдыха села Александров Гай состоялось заключительное мероприятие в рамках фестиваля национальных культур «Многоголосье земли Алгайской».

На одной сцене встретились творческие коллективы русской, казахской, татарской, молдавской, чеченской, цыганской, корейской национальных культур и традиционной казачьей народной культуры. Зрители увидели вручение традиционного русского каравая, казахское представление невесты, услышали игру на национальных инструментах.

— Этот проект является одним из победителей областного конкурса общественно полезных (социальных) проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций области и направлен на сохранение национальных традиций, популяризацию народного творчества и развитие творческих способностей. Мероприятия проекта успешно реализованы в поселке Приузенский, селах Новоалександровка, Луков Кордон, Канавка, Варфоломеевка, Камышки Александрово-Гайского муниципального района. Проведение подобных мероприятий вносит значимый вклад в развитие межкультурного диалога, традиционных культурных и исторических связей, в укрепление дружбы между народами Поволжья, имеющих богатые исторические традиции, — говорится в приветственном адресе министра внутренней политики и общественных отношений области Натальи Трошиной.

Фестиваль «Многоголосье земли Алгайской», ставший победителем областного конкурса социальных проектов СОНКО 2020 года, реализовала Александровогайская районная организация Саратовской области Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Всего за период с февраля по июнь 2021 года в рамках фестиваля прошло шесть концертов в шести населенных пунктах района.