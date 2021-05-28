Минометчики 631 учебного центра показали слаженную работу расчетов и победили в заключительном этапе Всеармейского конкурса «Мастера артиллерийского огня» — «Гонка взводов», который прошел в Саратовской области.

На полигоне Широкий Карамыш взвод, возглавляемый лейтенантом Василием Васильевым, поразил все цели и преодолел препятствия без штрафных баллов, установив лучшее время прохождения трассы 15 минут 50 секунд. Второе место заняла команда Михайловской военной артиллерийской академии под руководством старшего лейтенанта Станислава Сецкого. На третьей позиции подразделение старшего лейтенанта Руслана Кулиева, представляющего Центральный военный округ.

В ходе этапа «Гонка взводов» военнослужащие в составе расчетов поражали цели условного противника из минометного комплекса 2С12А «Сани» с закрытых и открытых огневых позиций, на дальностях до 2 тыс. метров. Водители на автомобилях Урал-43206 преодолевали водную преграду, косогор, холм, колейный мост, минно-взрывное заграждение и участок маневрирования, обозначенный проходами.

Судейская комиссия конкурса АРМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня» подводит итоги соревнований, награждение победителей состоится 29 мая 2021 года на полигоне Широкий Карамыш под Саратовом.