По поручению губернатора Саратовской области проведена внеплановая проверка по реализации сахара в торговых сетях.

Валерий Радаев дал поручение руководству и специалистам регионального Минэкономразвития проверить в вечернее время в магазинах продажи сахара, — сообщили в пресс-службе губернатора.

Проверка была проведена в торговой сети Саратова и Энгельса, в результате выявлены точки, где сахар на прилавках отсутствовал.

Так, сахара не оказалось в магазинах «Магнит» (Кутякова, 7), «Пятерочка» (Радищева, 34), «Спутник» (Пугачева, 49) и др.

Глава региона поручил председателю Правительства, руководителю оперативного штаба Роману Бусаргину провести заседание оперштаба с участием директоров крупных сетевых магазинов, чтобы выработать порядок действий для обеспечения бесперебойной продажи сахара.

«На территории области имеется необходимый запас сахара, поэтому оснований для дефицита и ажиотажа нет«, — подчеркнул Валерий Радаев.