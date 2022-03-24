В Саратовской области активно ведется подготовка к пожароопасному сезону. Об этом сегодня, 24 марта, сообщили в минприроды региона.

Проведена проверка готовности всех лесопожарных формирований. Постановлением губернатора Валерия Радаева утвержден сводный план тушения лесных пожаров.

На сегодняшний день в лесохозяйственных учреждениях области сформировано 25 групп пожаротушения численностью 257 человек, в том числе 150 лесных пожарных и 107 водителей. Группы оснащены 189 единицами техники, а также специальным оборудованием, инвентарем и снаряжением в количестве 2 736 единиц. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на землях лесного фонда из-за лесных пожаров предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств сторонних организаций в количестве 1 441 человека, 442 единицы техники и 1 509 единиц оборудования и снаряжения.

Напомним, на территории Саратовской области реализуется региональный проект «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология» при поддержке Минприроды РФ и Минприроды Саратовской области.