Сегодня, 26 июня, наш корреспондент побывал на избирательном участке 1668 в поселке Татищево Саратовской области. Корреспондент информационного портала «Новости Саратова» передает с места событий.

На избирательном участке №1668, который находится на территории Татищевского лицея, нам удалось наблюдать, как организована процедура голосования по внесению поправок в Конституцию в связи с эпидемиологической ситуацией в стране.

Юлия Самойлова – председатель участковой избирательной комиссии, рассказала, как организованы безопасные условия на их избирательном участке, к которому относятся 1,9 тысячи человек. Конечно, при входе в здание всем голосующим измеряют температуру тепловизором. Если температура повышена, то гражданин идет голосовать в отдельную кабинку, которая расположена на улице.

Социальная дистанция, безусловно, соблюдается. Люди даже сами дистанцируются друг от друга, если видят, что стоят слишком близко друг к другу. В самом здании и на входе присутствуют все разметки и указатели. На входе выдают одноразовые маски, перчатки и ручки, которые избиратели могут после забрать себе.

На территориях многоквартирных домов планируется организовать три придомовых участка. Там будут установлены по три палатки на каждом участке: первая для членов избирательной комиссии, вторая непосредственно для тайного голосования, а третья для избирателей с повышенной температурой. Конечно, в каждой палатке будут предоставлены все средства индивидуальной защиты.

Наш корреспондент поинтересовался, удобно ли самим членам избирательной комиссии весь день ходить в защитных костюмах, которые состоят из халата, маски, перчаток и специального экрана для лица.

— В таких костюмах работать можно, но речь здесь идет не об удобстве, а о безопасности людей. Маски и перчатки мы меняем каждые два часа, постоянно все обрабатываем. К концу дня, снимая всю эту экипировку, чувствуешь себя будто раздетым, — делится Юлия Самойлова.

Нашим корреспондентам удалось увидеть, как проходит голосование на дому. Вместе с членами избирательной комиссии мы отправились к семье Сергеевых, которые находятся в непосредственной группе риска, поэтому и выбрали голосовать дома.

Секретарь участково-избирательной комиссии Ирина Яковлева рассказала, как можно голосовать на дому. Нужно позвонить на участок и уточнить, есть ли Ваше имя в списке данного участка, затем назвать все свои данные и точный день и время, когда удобнее всего голосовать на дому. Члены избирательной комиссии сами подстраиваются под избирателей.

На улице Автомобильная в частном секторе Татищево находится дом семьи Сергеевых. Перед непосредственно процедурой голосования Ирина Яковлева рассказывает и производит все необходимые действия. Члены избирательной комиссии обрабатывают антисептиком дверную ручку и звонок, на ручку вешают пакет, в котором находятся все необходимые для избирателей документы — бюллетень и заявление о его получении, а также маски, перчатки и ручки. Рядом с дверью ставится переносной ящик, куда избиратели вкладывают свои бюллетени. Затем члены избирательной комиссии звонят в дверь и отходят. Пенсионеры предъявляют им паспорт на расстоянии вытянутой руки, забирают пакет с документами и удаляются для голосования. После этого бюллетени опускаются в переносной ящик.

— Приучили нас голосовать родители еще с детства. Для нас самое важное – это поправки в медицине, индексация пенсии и охрана природы. Раньше мы всегда ходили голосовать, когда возможность была, а сейчас нам ходить трудно, поэтому мы и выбрали голосование на дому, — рассказала Валентина Сергеева.