Следователи начали проверку по факту обнаружения тела мужчины на льду судоходного канала в Балакове Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, сегодня, 4 декабря, на льду был найден труп мужчины. По предварительной информации тело обнаружили рыбаки возле лодочной станции «Живая природа». У погибшего при себе были рыбацкие снасти.

Следователи и эксперты осмотрели труп мужчины. На вид умершему около 60 лет. Телесных повреждений при внешнем осмотре не обнаружено.

Проводится проверка.