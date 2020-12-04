Следователи начали проверку по факту обнаружения тела мужчины на льду судоходного канала в Балакове Саратовской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, сегодня, 4 декабря, на льду был найден труп мужчины. По предварительной информации тело обнаружили рыбаки возле лодочной станции «Живая природа». У погибшего при себе были рыбацкие снасти.

Следователи и эксперты осмотрели труп мужчины. На вид умершему около 60 лет. Телесных повреждений при внешнем осмотре не обнаружено.

Проводится проверка.

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