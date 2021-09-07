В понедельник, 6 сентября, при партнерстве Федерального экологического оператора из Москвы стартовал автопробег «Чистая страна 2.0» в поддержку национального проекта «Экология».

Мусоровозы проедут по основным городам Приволжского федерального округа. Планируются круглые столы, посвященные нацпроекту «Экология». На них планируют презентовать федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов.

В городах также планируются выставки спецтехники.

—Жители смогут своими глазами увидеть, как за считанные секунды мусоровоз может превратить крупный габаритный мусор в щепки, а самым юным посетителям выставки даже разрешат посидеть за рулём этой машины, — сообщают организаторы.